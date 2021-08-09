"Фопи" скоротили борги з ЄСВ

Бiльша частина "фопiв" має заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень, повідомляє Опендатабот.

На 7,2% зменшився загальний борг "фопiв" зі сплати єдиного соціального внеску. Якщо на початку року 769 053 ФОП були винні державі 12,5 млрд гривень, то станом на липень — 11,6 млрд.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов’язковими для кожного ФОП, незалежно від того, до якої групи той належить.

Бiльша частина "фопiв" — 49,35% — має заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 000 гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.

З початку 2021 роки кількість "фопів" в в Україні зросла на 57 509: в січні їх налічувалося 1 900 012, а зараз — 1 957 521.

Якими темпами зростав борг "фопiв" в минулі роки, невідомо, оскільки до початку 2021-го Державна податкова служба не вважала ЄСВ податком і не публікувала інформацію про нього у форматі відкритих даних. З лютого 2021, однак, дані про заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску викладаються щомісяця.