В Ізраїлі зафіксували випадки COVID-зараження після щеплення

За тиждень після третьої дози COVID-вакцини коронавірусну інфекцію виявили у 14 ізраїльтян, повідомляє Укрінформ.

11 з них — люди у віці від 60 і старше, троє інших — молодше 60 років. Двох людей з групи 60+, які заразилися після бустерної дози, госпіталізували у зв'язку з погіршенням їх стану.

Третє щеплення їм зробили за рекомендацією медиків після того, як з'ясувалося, що перші дві не виробили необхідної для протистояння коронавірусній інфекції кількості антитіл.

"Зробіть щеплення, носіть захисну маску, дотримуйтесь рекомендацій. Це єдиний спосіб уникнути локдауну", - йдеться в коментарі міністерства охорони здоров'я Ізраїлю після оприлюдненого ЗМІ повідомлення.

Там також зазначили, що COVID-19 був діагностований у 14 осіб з 464 810, які отримали третє щеплення. Таким чином, хворі поки становлять 0,003%.

Ізраїль став першою країною, яка почала масову кампанію ревакцинації населення, по суті, перетворившись на експериментальний майданчик, на якому перевіряються протоколи застосування та ефективність "бустера".

Наразі в країні третьою дозою щеплять літніх людей старше 60 років. Потім, судячи з усього, вакцинацією охоплять громадян від 40 років і старше.