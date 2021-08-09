Військові льотчики США проведуть навчання з українським спецназом

9 серпня в Вінницю прибули льотчики Повітряних сил армії США для проведення спільних навчань з українськими спецназівцями﻿. Про це заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, повідомляє Деловая столица.

"Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Разом з нашими спецпризначенцями відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування та з екстреної медичної допомоги. Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитись" , — написав Борзов.

Американські військові прибули до Вінниці, де знаходиться Командування Повітряних сил ЗСУ, з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі "Мідлфорс". Два военнотранспортних літака "МС-130" авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США будуть знаходитися в Україні майже місяць.

Перебування американських військових на території нашої країни проходить в рамках розширеної програми співпраці НАТО і реалізації "Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року".