Авіатрафік над Україною досяг 70% від докризового

У повітряному просторі України в липні 2021 року було виконано 26 952 польоти, що становить 70% липневого обсягу польотів докризового 2019 року, повідомляє прес-служба Державного підприємства обслуговування повітряного руху.

Всього з початку року було виконано 109 472 рейси.

Пожвавлення повітряного руху пояснюється декількома факторами.

Зокрема, діє фактор сезонного зростання попиту на перельоти в період відпусток, який частково стабілізований завдяки вакцинації і поступове скасування карантинних обмежень в зарубіжних країнах, насамперед європейських, які відкривають свої кордони для українських туристів.

Андрій Ярмак, керівник Украероруху, звернув увагу на динаміку відновлення транзитних польотів. У липні транзит в повітряному просторі України становив усього 53% від докризового рівня 2019 року, але збільшився майже на 10% в порівнянні з червнем 2021 року.

Українські авіакомпанії в липні здійснили 10 259 польотів, а іноземні авіакомпанії - 16 693 польоти. При цьому внутрішніх польотів в липні було 3 310 (-4,1% в порівнянні з 2019 роком), міжнародних польотів - 13 794 (-16,6%), транзитних польотів - 9 848 рейсів (-46,8%).