Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

В Україні Кабінет міністрів розробляє нові правила контролю доходів і витрат платників податків. Ті, хто заробляє в тіні, змушені будуть відповідати за свої порушення перед податковою, повідомляє Обозреватель.

В Україні рівень тіньової економіки один з найвищих у Європі. В результаті за роки незалежності в українців накопичилися зароблені активи, з яких податки не сплатили. З 1 вересня 2021-го їх можна узаконити за допомогою податкової амністії.

І ті, хто такою можливістю не скористається, повинні будуть відповідати перед податковою. Щоб посилити контроль, у Верховній Раді в закон про податкову амністію прописали зобов'язання для Кабінету міністрів розробити нові методи податкового контролю.

"Це ініціатива президента, і така можливість з'явиться з 1 вересня. І хочу додати, що Мінфін уже готує законопроєкт, доручення вже є в законі, про непрямі методи податкового контролю. І з 1 вересня є можливість скористатися амністією і бути абсолютно чистим перед податковою та спокійним за те, що якщо тебе запитають під час будь-якої майбутньої купівлі, звідки у тебе гроші – ти завжди можеш показати податкову декларацію" , – розповів глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як контролюватимуть доходи українців?

Непрямі методи контролю – будь-який спосіб визначення достатку українців, за винятком того, що вони офіційно вказують. Це може бути:

відстеження великих покупок (на суму, яка значно відрізняється від офіційно доходу);

зобов'язання продавців вказувати про великі покупки своїх покупців;

оцінка майнового стану (житло, автомобілі тощо);

зобов'язання банків повідомляти про своїх клієнтів, у яких перекази за рахунком значно перевищують підтверджений дохід.

Прикладом жорсткого контролю можуть послужити США. Там вибірково проводять посилену перевірку будь-якого з платників податків. Якщо контролюючим органам (як штату, так і федеральним) здасться, що громадянин не сплатив податки з якогось зі своїх доходів, доводити свою правоту доведеться самостійно. В цьому випадку не працює принцип невинуватості. А покарання за несплату податків – аж до кримінального.

Що робити, якщо є незадекларований дохід?

З 1 вересня всі активи, які вже куплені або накопичені за рахунок заробітку в тіні, можна легалізувати. Наприклад, готівкові долари можна віднести і розмістити на спеціальному рахунку, заплатити 5% податку і вже законно ними користуватися.

Водночас cіре джерело доходу потрібно легалізувати: тільки це дозволить захиститися від всіх можливих перевірок. Згодом фінансовий моніторинг посилять не тільки податкова, а й банки. В один прекрасний момент ті, хто отримує зарплату в тіні, не зможуть розпоряджатися такими грошима.