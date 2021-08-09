У Норвегії загорілося російське судно

У порту Кіркенес (Норвегія) сталася пожежа на російському траулері Таманго. Гасіння вогню припинили через вибухи на борту, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що минулої ночі риболовецьке судно відбуксирували з порту, а жителям Киркенеса наказали залишатися вдома і закрити вікна через їдкий дим.

Фото: RS HALFDAN GRIEG / REDNINGSSELSKAPET

За словами капітана буксирного судна Пера Бергманна, як тільки відбуксирували рибальський човен біля пляжу, на борту траулера пролунав вибух.

"Відбувся значний вибух, уламки розкидало на великій відстані навколо човна. Тому норвезькі служби відійшли від човна на відстань від 300 до 400 метрів", - розповів представник поліції Лео Йохансен.

Зараз судно через зміну напрямку вітру віднесло далі від берега. На його борту знаходиться 47 тонн дизельного палива.