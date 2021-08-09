"Можна прибрати живіт в будь-якому віці": професор назвав 3 простих правила

Вчений, дієтолог, професор Олексій Ковальков повідомив, що прибрати випирає живіт можна в будь-якому віці, якщо дотримуватися певних правил, повідомляє Clutch.

Так, прибрати живіт допоможе відмова від продуктів, в яких міститься велика кількість рафінованих вуглеводів. До таких відносяться: цукор, білий шліфований рис, картопля.

Крім цього, інтенсивно спалювати жир допоможе ходьба за методом японського вченого Ідзумі Табата.

"Ви займаєтеся дві хвилини активною ходьбою, не бігом, потім хвилину відпочиваєте", - розповів Ковальков на своїй сторінці в соціальній мережі.

Наступне правило - на ніч вживати яєчний білок. Все тому, що цей продукт є джерелом амінокислот, що стимулюють виділення пов'язаного зі схудненням соматотропного гормону, виробленого тілом тільки в нічний час.

Однак є момент. Професор зазначив, що схуднення за допомогою яєчних білків працює лише в тому випадку, якщо людина засинає до півночі.