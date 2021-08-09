Біля ОП з'явилася тематична арт-локація

На Банковій перед Офісом президента встановили фігури "фантастичних істот" в рамках дитячого майданчика, відкриття якої планується 10 серпня, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать фотографії, розміщені в Facebook журналістом Ельдаром Сарахманом.

"Фантастичні звірі и де їх шукати", — підписав знімки журналіст, маючи на увазі приквел серії фільмів про Гаррі Поттера, який на російську мову перевели, як "Фантастические твари и где они обитают".
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Нагадаємо, 20 липня біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій почали установку гойдалок для дітей з особливими потребами. Відкриття спеціальної дитячого майданчика планується 10 серпня.

Як уточнили в Офісі президента, новий дитячий майданчик буде безкоштовною арт-локацією, оформленої за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

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