Біля ОП з'явилася тематична арт-локація
На Банковій перед Офісом президента встановили фігури "фантастичних істот" в рамках дитячого майданчика, відкриття якої планується 10 серпня, повідомляє Деловая столица.
Про це свідчать фотографії, розміщені в Facebook журналістом Ельдаром Сарахманом.
"Фантастичні звірі и де їх шукати", — підписав знімки журналіст, маючи на увазі приквел серії фільмів про Гаррі Поттера, який на російську мову перевели, як "Фантастические твари и где они обитают".
Нагадаємо, 20 липня біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій почали установку гойдалок для дітей з особливими потребами. Відкриття спеціальної дитячого майданчика планується 10 серпня.
Як уточнили в Офісі президента, новий дитячий майданчик буде безкоштовною арт-локацією, оформленої за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.