Обама покликав сотні гостей на вечірку під час росту захворюваності COVID-19

Колишній президент США Барак Обама покликав сотні гостей на вечірку на честь свого 60-річчя, проте незабаром пообіцяв скасувати її через зростання захворюваності коронавірусом, повідомляє Лента.Ру.

Але політик не дотримав слова: в мережу потрапили кадри таємного святкування на 500 осіб. Відео опублікували користувачі Twitter.

Святкування ювілею відбулося на острові Martha's Vineyard біля берегів Массачусетсу. Щоб запобігти поширенню вірусу, гостей попросили зробити щеплення від COVID-19. Однак незабаром стало відомо, що деякі гості знехтували таким проханням.

Більш того, на опублікованих кадрах можна побачити, що ні на кого з них немає маски - навіть на самому Обамі.

Деякі користувачі Twitter відзначили, що якість відео, на якому політик нібито танцює з гостями, низьке. Через це складно стверджувати, що на кадри потрапив дійсно Обама.

Крім того, деякі коментатори нагадали, що гості екс-президента мали право веселитися без масок, якщо дотримувалися запобіжних заходів - зробили щеплення і тести. Але інші користувачі помітили, що такі святкування все одно ставлять під сумнів чесність політика перед прихильниками.