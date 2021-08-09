Ціни автогазу на АЗС продовжили зростання

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС у період з 6 по 9 серпня зросла до 17,22 грн / л (+8 коп. / л). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зокрема, в мережі ОККО продукт подорожчав на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л виросла ціна автогазу на АЗС AMIC (17,00 грн/л).

«Паралель», «Автотранс», UPG, Glusco, «Катрал», «Авантаж 7» і Marshal підняли ціни на 20 коп./л.

Такі мережі як SOCAR, «БРСМ-Нафта», BVS Chipo і Motto підвищили ціни в межах 5-15 коп./л.

Відзначимо, середня роздрібна ціна ресурсу з початку липня по 9 серпня зросла на 1,88 грн/л, тоді як оптові партії на ГНС подорожчали на 5 380 грн/т, до 29 010 грн/т.