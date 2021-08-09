Прибутковість молока зросла, але залишилась на п'ятирічному мінімумі

Український молочний індекс (УМІ) у липні зріс на рекордні за цей рік 10,5%, причому не тільки за рахунок здешевлення концентрованих кормів (впали на 7,4%), але й за рахунок реально першого за рік зростання вартості сирого молока гатунку екстра на 2,4%, повідомляє AgroPortal.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак розповів, що вперше в історії ціни на якісне молоко з січня (навіть з грудня) взагалі не змінювалися.

«Стабільність цін — це позитив для нашої кволої молочної переробки. Будемо сподіватися, що це дозволить їй стати на ноги, але я не думаю — бо кволість або жвавість не залежить від цін на сировину, а від якості бізнес-управління та бізнес-стратегій», — вважає експерт.

Ярмак також уточнив, що липень 2021 р. приніс українським виробникам молока на 9,2% менше прибутків, ніж липень 2020 і менше, ніж будь-який інший липень за останні 5 липнів, крім липня 2018, коли ситуація була ще гіршою.

«Перші 7 місяців 2021 року дозволили нашим молочникам заробити на 28,2% менше, ніж рік тому за той самий період. І взагалі, поки що це найгірший рік за останні 5 років! Гірше з прибутками були лише в 2016 році», — нагадав він.

Експерт додав, що в серпні, як правило, УМІ стабілізується після зростання в липні. На світовому ринку, переважно, теж все було стабільно, з невеликою тенденцію до послаблення цін.

«Тому вплив зовнішнього фактору буде мінімальним», — прогнозує експерт.

Довідка: УМІ — це відношення ціни на сире молоко ґатунку екстра до вартості концентрованого кормового раціону в комерційних господарствах. Абсолютне значення УМІ аналізувати немає сенсу — воно ні про що не говорить, а ось динаміка УМІ дуже чітко показує зміни в прибутковості виробництва молока безвідносно інфляції та девальвації, адже ці два важливих фактори враховані в рівнянні через зміну цін кормів та молока.