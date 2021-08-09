Папі Римському адресували лист-погрозу з трьома кулями

У Мілані виявили конверт з трьома пістолетними кулями, який адресували Папі Римському Франциску. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Співробітники пошти знайшли конверт в сортувальному центрі відділення Песк'єра-Борромео. Всередині знаходилися три патрони типу Флобера калібром дев'ять міліметрів. Крім цього, в конверті також був лист з погрозами й інформацією про фінансові операції у Ватикані. Відзначається, що лист написали від руки почерком, який важко прочитати.

Конверт вилучили співробітники правоохоронних органів. На цей момент за фактом інциденту порушили розслідування, яке очолює черговий прокурор Мілана.

27 липня повідомлялося, що італійський кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) постав перед трибуналом Святого Престолу у справі про шахрайство і розтратах на суму 412 мільйонів доларів. 73-річний священнослужитель раніше був наближеним Папи Римського, але понтифік звільнив його після повідомлень про причетність до фінансових махінацій.