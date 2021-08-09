НАБУ попросить Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук
Національне антикорупційне бюро планує звернутися в Інтерпол у справі побіжного президента Віктора Януковича. Детективи проситимуть оголосити політика в міжнародний розшук, повідомляє 24 Канал.
НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотатися про міжнародний розшук. Про це на брифінгу заявив глава відомства Артем Ситник.
"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу - ред.). Наскільки це буде успішно - велике питання", - сказав Ситник.