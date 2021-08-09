НАБУ попросить Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро планує звернутися в Інтерпол у справі побіжного президента Віктора Януковича. Детективи проситимуть оголосити політика в міжнародний розшук, повідомляє 24 Канал.

НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотатися про міжнародний розшук. Про це на брифінгу заявив глава відомства Артем Ситник.