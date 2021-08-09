Кілька порад, як зменшити кількість пилу в будинку

Здається, що незалежно від того, що ви робите або як часто прибираєте, завжди залишається шар пилу в вашому домі. Якщо ви або хтось, з ким ви живете, страждаєте на алергію, пилові кліщі можуть завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю, повідомляє WomanEL.

Але і в будь-якому іншому випадку кожному хотілося б уникнути накопичення пилу в будинку. Далі кілька порад, як цього досягти.

Правильно витирайте пил

Проблема може бути в тому, що ви неправильно робите це. Для видалення пилу використовуйте серветки з мікрофібри. Унікальний склад мікрофібри робить її ідеальним матеріалом для видалення найдрібніших частинок пилу.

Не використовуйте суху тканину

Регулярне прибирання пилососом запобіжить осідання пилу і поглине її раз і назавжди. Якщо ви використовуєте ганчірку для пилу, використовуйте злегка вологу. В іншому випадку все, що ви робите, це штовхаєте пил і дряпаєте поверхню.

Періть постільну білизну щотижня

Якщо ви намагаєтеся з'ясувати, як запобігти появі пилових кліщів в своєму будинку, вам потрібно обов'язково прати постільну білизну не рідше одного разу у сім днів.

Позбавтеся від непотрібних речей

Чим більше у вас буде дрібничок, тим складніше буде витерти пил. Так що приберіть якомога більше сміття. Вам також слід обмежити свої текстильні вироби (наприклад, ковдри та подушки на дивані) тільки тим, що необхідно, оскільки тканини не тільки затримують пил, але і можуть виробляти її.

Закривайте вікна і двері

Оскільки більша частина пилу надходить з вулиці, по можливості тримайте вікна і двері закритими.

Придбайте очищувач повітря

Існують пристрої, призначені для збору і уловлювання пилу - в основному вони роблять всю роботу за вас.