Лукашенко виключає входження Білорусі до складу РФ
Білорусь не має наміру входити до складу Російської Федерації, щоб розвивати економічну інтеграцію з Росією, повідомляє Інтерфакс.
"Щоб розвивати інтеграцію в економіці не треба когось включати в свій склад", - заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на прес-конференції в понеділок, відповідаючи на питання про можливість входження Білорусі до складу РФ.
"Ви (Росія) для нас рідні люди. (...)Наші люди дуже цінують, що через багато століть вони стали суверенними і незалежними. І коли я чую ці натяки: до складу Росії та інше... - я завжди головою Путіна (президента РФ Володимира Путіна) думаю - що ще одна головна біль потрібна Росії? Президент Росії так це і розуміє. Світ змінився", - зазначив Лукашенко.