Лукашенко виключає входження Білорусі до складу РФ

Білорусь не має наміру входити до складу Російської Федерації, щоб розвивати економічну інтеграцію з Росією, повідомляє Інтерфакс.

"Щоб розвивати інтеграцію в економіці не треба когось включати в свій склад", - заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на прес-конференції в понеділок, відповідаючи на питання про можливість входження Білорусі до складу РФ.