В аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 серпня почав працювати пункт масової вакцинації від СOVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні аеропорту в понеділок, вакцинація відбуватиметься у приміщенні термінала D на першому поверсі щодня з 9:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronаVac (Sinovac) і Pfizer можуть усі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису у форматі живої черги.

Із собою необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я України.

Вакцинацію проводить бригада Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.