Ціни на автогаз будуть рости: експерти пояснили ситуацію
Ціни на зріджений газ (ЗВГ) будуть бити рекорди щороку. Причиною цього є постійна інфляція в Україні, повідомляє UBR.
Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев під час прес-конференції в ефірі GolosTV UA. При цьому він не вважає нинішнє зростання вартості на ринку палива рекордним. Оскільки співвідношення цін автогазу і бензину на сьогодні становить 55%, раніше цей показник досягав 65%. На думку Рябцева,
"всі ці рекорди формуються в медіапросторі".
У той же час екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що автогаз може подорожчати ще на 1 грн за літр до кінця серпня. Оскільки, за його даними, на оптовому ринку ціни зросли на 2,5 грн, а на роздрібному - на 1,5 грн.
Косянчук також вважає, що в Україні може впасти попит на ЗВГ, якщо його ціна буде близька до вартості бензину. У цьому випадку він перестане бути альтернативним паливом.
"Якщо тиждень-два споживач перестане купувати газ..., то його буде простіше продати за собівартістю або нижче собівартості, ніж зберігати. Особливо за нинішніх температурних режимах в Україні", - говорить експерт.
Він додав, що трагедії в сьогоднішньому зростанні цін на автогаз немає, оскільки
"завжди є альтернатива".
Нагадаємо, що середня ціна на автогаз в Україні минулого тижня вперше перевищила 17 грн. За даними експертів групи "А-95", цей показник є рекордним, більшість АЗС майже щодня переписують цінники в бік збільшення.