Ціни на автогаз будуть рости: експерти пояснили ситуацію

Ціни на зріджений газ (ЗВГ) будуть бити рекорди щороку. Причиною цього є постійна інфляція в Україні, повідомляє UBR.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев під час прес-конференції в ефірі GolosTV UA. При цьому він не вважає нинішнє зростання вартості на ринку палива рекордним. Оскільки співвідношення цін автогазу і бензину на сьогодні становить 55%, раніше цей показник досягав 65%. На думку Рябцева, "всі ці рекорди формуються в медіапросторі" .

У той же час екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що автогаз може подорожчати ще на 1 грн за літр до кінця серпня. Оскільки, за його даними, на оптовому ринку ціни зросли на 2,5 грн, а на роздрібному - на 1,5 грн.

Косянчук також вважає, що в Україні може впасти попит на ЗВГ, якщо його ціна буде близька до вартості бензину. У цьому випадку він перестане бути альтернативним паливом.

"Якщо тиждень-два споживач перестане купувати газ..., то його буде простіше продати за собівартістю або нижче собівартості, ніж зберігати. Особливо за нинішніх температурних режимах в Україні", - говорить експерт.

Він додав, що трагедії в сьогоднішньому зростанні цін на автогаз немає, оскільки "завжди є альтернатива" .

Нагадаємо, що середня ціна на автогаз в Україні минулого тижня вперше перевищила 17 грн. За даними експертів групи "А-95", цей показник є рекордним, більшість АЗС майже щодня переписують цінники в бік збільшення.