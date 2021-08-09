Цифровий паспорт у "Дії": як отримати ID-карту

Уже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад, через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту, повідомляє Сегодня.

Як говориться в ролику "Дія. Влоги", процес отримання ID-картки не складний.

Як отримати ID-карту в центрі "Паспортний сервіс"

візьміть документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір);

документ, який може підтверджувати вашу особистість: закордонний паспорт, водійське посвідчення, атестат, диплом про вищу освіту, свідоцтво про шлюб, особову картку працівника (на вибір); заповніть заяву і передайте адміністратору;

заяву і передайте адміністратору; після перевірки документів і отримання відповідного номерка підійдіть до віконця.

Після того, як співробітник паспортного сервісу перенесла всі паспортні дані, а ви їх перевірили, необхідно сформувати заяву.

Далі необхідно:

сфотографуватися;

дати відбитки вказівних пальців;

перевірити і підписати заяву.

Цей процес займає всього 5-7 хвилин.

Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи: