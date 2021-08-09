Лукашенко звинуватив Зеленського у постачанні зброї до Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто звинуватив українського президента Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі, повідомляє Украинская правда.

"﻿Ви ж бачили мою позицію по Україні. Я навколо Володимира Володимировича (Путіна – ред.) крутився, навколо Порошенко, Зеленського. Як з сином з ним розмовляв (з Зеленським – ред.): "Володя, треба це, треба то". Він все сприймав, все розумів, що з ним сталося? Гаразд, ти там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все.

Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили звичайно вже намертво цей кордон, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди...

Він (Зеленський) через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент натякає, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є "рідними людьми, які ходили в гості один до одного" через кордон.

Водночас, українські прикордонники ніколи не підтверджували повне закриття кордону з Білоруссю.