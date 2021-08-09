Ціна імпортного газу з початку року зросла на 75%

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в період з 1 по 31 липня 2021 року. Ціна склала 9746,8 гривень або 357,3 доларів за 1 тис.кубометрів, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, в порівнянні з червнем ціна зросла на 7,3% в гривневому еквіваленті і на 7,0% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 70,9% в гривнях і на 76,5% в доларах.

Автор: Олександр Білоус