НБУ виключив з реєстру три фінансові компанії
Національний банк виключив ПАТ "СК "Кий Авіа Гарант", кредитну спілку "Шанс-плюс" і кредитний союз "Полісся-кредит" з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ "Лізингова компанія "Укрпромбудлізінг" - з Реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, на підставі поданих ними заяв.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У "Кий Авіа Гарант" було 13 ліцензій на здійснення діяльності з надання фінпослуг у сфері страхування з різних видів страхування, які були анульовані 25 червня на підставі заяви компанії.
У "Шанс-Плюс" було дві ліцензії - на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі заяви кредитного союзу вони були анульовані 14 липня.
"Полісся-кредит" мало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, яку відкликали 2 липня на вимогу кредитної спілки.
"Укрпромбудлізинг" не отримувало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.
Крім того, на підставі отриманих заяв, Комітет прийняв рішення відкликати всі видані ліцензії таким фінустановам:
- ТОВ "Компанія-Фінсервис" - ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, факторингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
- ПТ "Ломбард "Бондарев і компанія" - ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
- ПТ "Ломбард "Грошенятко" ТОВ "Альта Фінанс" і компанія" - ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;
- Кредитна спілка "Альянс-С" - ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.