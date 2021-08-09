НБУ виключив з реєстру три фінансові компанії

Національний банк виключив ПАТ "СК "Кий Авіа Гарант", кредитну спілку "Шанс-плюс" і кредитний союз "Полісся-кредит" з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ "Лізингова компанія "Укрпромбудлізінг" - з Реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, на підставі поданих ними заяв.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У "Кий Авіа Гарант" було 13 ліцензій на здійснення діяльності з надання фінпослуг у сфері страхування з різних видів страхування, які були анульовані 25 червня на підставі заяви компанії.

У "Шанс-Плюс" було дві ліцензії - на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі заяви кредитного союзу вони були анульовані 14 липня.

"Полісся-кредит" мало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, яку відкликали 2 липня на вимогу кредитної спілки.

"Укрпромбудлізинг" не отримувало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Крім того, на підставі отриманих заяв, Комітет прийняв рішення відкликати всі видані ліцензії таким фінустановам: