Розстановка меблів в квартирі по фен-шуй

Як розставити в спальні меблі так, щоб в ній було максимально комфортно? Наука фен-шуй пропонує поради, які допоможуть поліпшити атмосферу в сім'ї, зберегти почуття, повідомляє Дела домашние.

Всі меблі повинна бути на ніжках і піднята від підлоги на 15-20 сантиметрів. Висока меблі повинна бути уздовж стін. У порожній кімнаті починайте розстановку меблів з головного предмета: ліжко - в спальні, диван і крісла - у вітальні.

Якщо в кімнаті стоїть предмет, яким ви не користуєтеся мобільним, краще його прибрати. Непотрібні предмети накопичують енергію. Дивіться докладніше у відео.

