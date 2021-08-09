Митниця перевиконала план за липень

За 7 місяців 2021 року відбулося стабільне зростання показників усіх видів митних платежів і перевиконання планових індикативних показників.

Заступник Голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев розповів﻿, що в цілому, за 7 місяців 2021 року Держмитслужба забезпечила в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшення митних платежів на 65 млрд грн (або на 36%) та перевиконала план на 17 млрд грн.

За результатами роботи протягом липня п.р. до державного бюджету України забезпечено перерахування митних та інших платежів у сумі 39,4 млрд грн, що становить 103% від планового показника, понад плановий показник забезпечено 1,3 млрд грн.

При цьому план надходжень на липень 2021 року було збільшено на 1,3 млрд грн, а згодом листом Міністерства фінансів України – ще на 3 млрд грн, тобто, в сумі – на 4,3 млрд грн.

Фактичні надходження у липні 2021 році у порівнянні з відповідним періодом 2020 року в цілому зросли на 26% або на 8 млрд грн.

У доларах США надходження у липні п.р. склали 1,4 млрд, що на 26% або на 0,2 млрд більше надходжень у липні 2020 року (1,1 млрд).

Внаслідок зниження середнього валютного курсу у липні п.р., в порівнянні з липнем 2020 року, умовні недонадходження митних платежів склали 0,15 млрд грн.

Як підкреслив Звягінцев, у липні зросли показники всіх без винятку видів митних платежів: і ввізного та вивізного мита, і акцизу, і ПДВ, і інших платежів. Зокрема, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, спостерігаються наступні зміни:

збільшення вагових обсягів оподаткованого імпорту на 0,7% (з 5,3 млн тонн до 5,4 млн тонн);

збільшення обсягів оподаткованого імпорту товарів в доларах США на 29% або на 1,25 млрд дол. США (з 4,23 млрд дол. США до 5,48 млрд дол. США);

податкове навантаження на одиницю ваги оподаткованого імпорту збільшилось на 24% (з 0,22 $/кг до 0,27 $/кг).

Основними бюджетоформувальні товарами у липні 2021 року були:

нафтопродукти (7,3 млрд грн);

легкові автомобілі (4,9 млрд грн);

гази нафтові (1,6 млрд грн);

вугілля кам’яне (1 млрд грн).

Разом з тим, підкреслив заступник голови Держмитслужби, існує низка об’єктивних чинників, які призводять до зменшення надходжень митних платежів до бюджету: