Ізраїль уніс Україну в "помаранчеву" зону: правила в'їзду

З наступного понеділка, 16 серпня, почнуть діяти нові правила в'їзду в країну з України через потрапляння нашої країни в "помаранчеву" зону, повідомляє Страна.ua.

При цьому, МОЗ країни опублікував список "зелених" і "червоних" країн. В першу групу потрапили Австрія і Австралія, Угорщина і Молдова, Тайвань і Гонконг, Нова Зеландія і Чехія, Китай і Сінгапур. У другу - Грузія і Мексика, Іспанія і Болгарія, Бразилія і Туреччина. Решта всіх держав - в "помаранчевій" зоні.

Тим ізраїльтянам, які повертаються на батьківщину з країн "зеленої" зони, а також прищепився від ковіда або перехворів, не потрібно проходити самоізоляцію. Туристам же досить отримати негативний результат тесту на коронавірус.

Для в'їзду з країн "червоної" зони потрібно отримати спецдозвіл, яке видається у виняткових випадках. У випадку з "помаранчевої" країною потрібно пройти семиденну самоізоляцію - це стосується навіть тих, хто перехворів або зробив щеплення від ковіда.