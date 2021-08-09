Справа Чауса: як співпрацюють НАБУ і СБУ

У п'ятницю, 6 квітня, прокурором було прийнято рішення про закінчення досудового слідства і відкриття матеріалів справи стороні захисту, повідомляє Вести.

Чи є якісь зрушення в справі, нові фігуранти справи, крім Чауса і як відбувається комунікація між НАБУ і СБУ по цій справі, відповів глава НАБУ Артем Ситник під час прес-конференції 9 серпня.

"Особисто мене засмучує ситуація. У 2016 році з'явилося кримінальне провадження щодо судді Дніпровського суду міста Києва. Виробництво пов'язано з вимаганням та отриманням неправомірної винагороди спочатку в сумі 100 тис. доларів. І надалі ця сума була збільшена, так як він здогадувався що його хтось веде. До сих пір ми маємо банальний хабар. Надалі, тоді останні тижні діяв суддівський імунітет, який потім був скасований" , - сказав Ситник.

За словами глави НАБУ, відомство встановило, що в т.ч. за участю спецслужб Чаус покинув територію України. Місцезнаходження було встановлено і дуже довго тривала процедура надання або відмови в наданні політичного притулку. Ця процедура закінчилася відмовою.

"Компетентні органи Молдови встановили, що політичного переслідування в цій справі немає. Це - банальний хабар. І після того, як рішення про відмову вступило в силу - людина зникає. І момент зникнення цю справу перетворює зі звичайнї справи в справу, яка обговорюється в ЗМІ , інтернет-ресурсах" , - додав Ситник.

У кого більше повноважень? У НАБУ або СБУ?

"Коли з'явився Чаус, в місцевий відділ поліції було повідомлено що з'явився громадянин Чаус. Поліція повинна повідомити ініціатора розшуку цієї особи, про те, що людина з'явилася. Це працівники поліції зробили. Виконали норму закону.