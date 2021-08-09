Команда Natus Vincere Junior завершила участь у турнірі WePlay Academy League Season 1

Команда Fnatic Rising обіграла NAVI Junior і пройшла до плейоф WePlay Academy League Season 1 із CS:GO, повідомляє ТСН.

Завершився етап Gauntlet турніру WePlay Academy League Season 1 із CS:GO для молодіжних складів популярних кіберспортивних клубів. Український колектив Natus Vincere Junior програв у вирішальному матчі Fnatic Rising і втратив шанс потрапити до плейоф.

Загальний призовий фонд турніру – $100 тис. За восьме місце склад FURIA Academy отримав $1 тис., Astralis Talent заробив $2 тис. за сьоме, а VP.Prodigy – $3 тис. за шосте. Гравці NAVI Junior отримали $6 тис. за п'яте місце.

Команда Fnatic Rising приєднається до mouz NXT, Young Ninjas і BIG Academy, які потрапили до LAN-стадії змагання за підсумками групового етапу. Плейоф відбудеться 27–29 серпня на території WePlay Esports Arena Kyiv.