У ТКГ повідомили, коли розглянуть перенесення засідань з Мінська

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що після зняття карантинних обмежень, першим буде розглядатися питання перенесення засідань ТКГ з Мінська, повідомляє Рубрика.

Переговори оффлайн потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог з так званими представниками ОРДЛО.

За його словами, Росія намагається показати, що вона нібито не є стороною конфлікту. Зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань виключена, додав він.

Формат очних зустрічей передбачений мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами, які нагадав Арестович, після приїзду з РФ і Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Що ж стосується зустрічей ТКГ, коли будуть зняті карантинні обмеження, перш за все, буде розглядатися питання про нове місце їх проведення.