Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо

Олімпійський чемпіон і за сумісництвом народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк поділився думкою про те, що список української делегації, яка відправилася на Ігри в Токіо, був сформований не найкращим чином. За його словами, замість деяких функціонерів слід було відправити до столиці Японії більше тренерів, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Facebook наш співвітчизник написав, що спілкувався з легкоатлеткою Мариною Килипко, яка поїхала на ОІ без тренера, оскільки на її прохання не звернули належної уваги. Він заявив, що також зіштовхнувся з проблемами на змаганнях через обмежену кількість фахівців, яких взяли в Токіо.

"Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце. Це найвищий результат України на Олімпіадах. Я говорив з Мариною, і суть проблеми дуже проста. Вона кілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо внесення до делегації її тренера, але не була почута. Мені відомо про встановлення обмежень на кількість тренерів на команду, і я сам мав певні складності на Олімпіаді через це. Але, в той же час, досить велика кількість функціонерів поїхала на Ігри. Думаю, що, якби було бажання, можна було б кілька працівників Міністерства залишити працювати та надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо" , – заявив Беленюк, залишивши в публікації посилання на список усіх спортсменів і функціонерів, які відправилися на ОІ -2020.

Жан Беленюк розкритикував склад делегації. Джерело: Facebook Жана Беленюк

Народний депутат також звернув увагу і на проблему з допінг-пробами українських легкоатлетів, які готувалися до Олімпіади, але не зуміли поїхати на неї, не встигнувши здати необхідну кількість тестів на наявність заборонених речовин в організмі.

Беленюк також висловився про питання з допінг-пробами легкоатлетів. Джерело: Facebook Жана Беленюк

Нагадаємо, що Килипко посіла п'яте місце на Іграх у столиці Японії, а потім розплакалася під час інтерв'ю після змагань. Вона розповіла, що була змушена поїхати на ОІ-2020 без тренера, оскільки її прохання проігнорували.

Незважаючи на це, президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Равіль Сафіуллін зізнався, що нічого не знав про цю проблему.