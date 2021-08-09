Вакцинація в 15 разів знижує ризик госпіталізації

Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та важкого перебігу хвороби в 15 разів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням з посиланням на попередні дані аналізу випадків захворювання COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували COVID-19, були повністю вакциновані, серед госпіталізованих повністю вакциновані були 0,4%.

Ризик захворіти серед невакцинованих більше майже у 8,5 разів, а ризик бути госпіталізованим - майже в 15.

У МОЗ зазначають, що це попередні дані, й вони не враховують безсимптомних випадків, а також тих випадків, у яких хворі не робили тестів і не зверталися по медичну допомогу. Проте статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби.