Одна компанія поповнила фінансовий ринок - Нацбанк
Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ ТОВ "Стелла Фінанс", ще п’ять компаній отримали нові ліцензії.
Таке рішення було прийнято на засіданні 6 серпня, повідомляє пресслужба НБУ.
На цьому ж засіданні Національний банк ухвалив рішення про видачу ліцензій на надання фінансових послуг:
- ТОВ "Стелла Фінанс" – трьох ліцензій на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з фінансового лізингу та на надання послуг з факторингу;
- ТОВ "ФК "Масон" – трьох ліцензій на надання послуг з фінансового лізингу, на надання гарантій та надання послуг з факторингу;
- ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;
- ТОВ "Дірект Фінанс Інвест" – ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу;
- ПРАТ "СК "Залізничні шляхи" – ліцензії на здійснення добровільного страхування сільськогосподарської продукції.