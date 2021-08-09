Одна компанія поповнила фінансовий ринок - Нацбанк

Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ ТОВ "Стелла Фінанс", ﻿ще п’ять компаній отримали нові ліцензії.

Таке рішення було прийнято на засіданні 6 серпня, повідомляє пресслужба НБУ﻿.

На цьому ж засіданні Національний банк ухвалив рішення про видачу ліцензій на надання фінансових послуг: