Сімейних лікарів хочуть заохочувати за вакцинацію пацієнтів

В Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) у разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів, повідомляє Слово і діло.

Зараз в Україні розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленням серед пацієнтів.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше ніж 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що МОЗ спільно з Національною службою здоров'я також розглядають можливість впровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID.