У Британії військові змушені доставляти продукти в магазини

У Великобританії через брак продуктів в супермаркетах військовослужбовців відправлять доставляти товари першої необхідності і медичне приладдя в магазини країни, повідомляє Лента.Ру.

За даними видання, пандемія COVID-19 завдала серйозного удару по поставкам товарів в британські магазини. Через логістичну кризу з початку літа в різних частинах країни порожніють полиці супермаркетів.

За словами джерела, близько двох тисяч військових водіїв з Королівського логістичного корпусу та інших підрозділів знаходяться в режимі підвищеної готовності.

"Солдати будуть розміщені в готелях там, де необхідне їхнє сприяння, і будуть працювати понаднормово, щоб допомогти впоратися з кризою ", - підкреслив співрозмовник і додав, що вони будуть доставляти продукти харчування, а також інші товари першої необхідності і медичне приладдя.

На даний момент в Британії не вистачає 100 тисяч водіїв вантажівок. Це сталося через прийнятих урядом заходів по стримування пандемії коронавірусу. 1,5 мільйона британців змушені сидіти на карантині навіть при негативному результаті тесту, якщо раніше вони контактували з зараженим.

Тепер мільйони робітників не можуть виконувати свою роботу, через що полиці магазинів порожні, паби і ресторани закриті, а потяги не ходять.