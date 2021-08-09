СБУ не надала НАБУ "записів Медведчука"

Національне антикорупційне бюро на свій запит не отримало від Служби безпеки записів телефонних розмов, які приписують нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, де він нібито обговорює питання передачі йому частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".﻿ Про це заявив директор відомства Артем Ситник, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, ні. Я сподіваюсь, що ми колись їх отримаємо. Я нагадаю, у зв’язку з чим був цей запит. Це був запит у справі, яка пов’язана з трубою. На нашу думку, те, що ми почули в розслідуванні, воно пов'язане з подіями у справі, і тому ми зробили цей запит" , – сказав Ситник.

5 травня НАБУ завершило розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив у визнанні права власності за державою на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Детективи встановили, що експертка свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином, ТОВ "Прикарпатзахідтранс" на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експертки, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який має важливе народногосподарське та оборонне значення.

Підозрюваній повідомили про підозру у лютому 2021 року.

Того ж місяця Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу.

Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

16 квітня 2021 року АРМА обрало управителем для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" АТ "Укртранснафта".

РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

21 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "Прикарпатзахідтранс", ввівши в дію рішення РНБО від 19 лютого.

23 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури стратегічного нафтопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".