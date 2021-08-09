Президентський рейтинг Зеленського значно знизився

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (19,5% серед усіх опитаних) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (14,3%). Про це свідчать результати опитування СОЦІСу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби вибори Президента проводилися найближчим часом, то конфігурація другого туру залишилася незмінною: до другого туру знову потрапили б Володимир Зеленський з 19,5% і Петро Порошенко з 14,3%", - говориться в дослідженні.