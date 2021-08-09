Міжбанк: протистояння продавців і покупців загострилося

У понеділок на міжбанківському валютному ринку розгорнулося протистояння між експортерами, які вийшли на ринок з продажем валюти, і нерезидентами, які активізували продажі ОВДП на вторинному ринку з наступною конвертацією отриманої гривні в валюту.

Незважаючи на те, що періодично продавців було більше, ніж покупців, зниження котирувань загальмувалося. Безготівковий долар протягом першої половини торгової сесії торгувався в діапазоні 26,78-26,81 гривень, періодично піднімаючись вище.

Дуже цікава ситуація склалася на готівковому валютному ринку. Вранці, чекаючи, що зниження на міжбанку продовжиться, обмінні пункти опустили курс продажу готівкового «американця» до 26,88 гривень. Але бажаючих купити за такою ціною виявилося несподівано багато, тому вже до обіду, реагуючи на невелике зростання безготівкового долара, цінник підняли до 26,91-26,92 гривень. А після обіду долар знову подешевшав до 26,90 гривень. Близькість осені і активізація покупців готівкової валюти змушує операторів валютного ринку оперативно реагувати на найменші зміни настроїв і міняти цінник.

Євро на FOREX в першій половині дня понеділка опустився до позначки 1,1742 долара, але потім знову повернувся в діапазон 1,1750-1,1768 долара, в якому продовжує торгуватися і після обіду. Готівковий євро в обмінниках Києва продають по 31,63-31,68 гривень.

Російський рубль сьогодні звузив торговельний діапазон до 73,40-73,60 рублів за долар, при цьому не залишаючи надії в черговий раз опуститися до рівня 73 рублів за долар. У Києві готівковий рубль стабільно продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.