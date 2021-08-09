Аутоімунні захворювання: ознаки і лікування

Аутоімунні захворювання - це захворювання пов'язані з порушенням функціонування імунної системи людини, яка починає сприймати власні тканини, як чужорідні, і пошкоджувати їх. Подібні захворювання ще називають системними, адже, як правило, уражається ціла система або навіть весь організм, повідомляє Доктор Петрик.

Механізм виникнення цих процесів поки не виявлено. Фахівці не можуть зрозуміти, з чим пов'язана негативна реакція імунної системи на власні тканини. Спровокувати збій в організмі можуть травми, стреси, переохолодження, різні інфекційні захворювання і т. Д.

Аутоімунні захворювання вражають від 3 до 5% людей. Як можна без ліків впливати на причини цих захворювань? Дивіться докладніше у відео.