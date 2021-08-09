Екс-менеджер Ахметова може очолити "Укрзалізницю"

Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова, повідомляє Экономическая правда.

Про це розповіли співрозмовники в уряді.

За інформацією ЕП, документи на призначення Камишіна вже були направлені в уряд. Призначення може відбутися вже на найближчому засіданні Кабміну.

Наразі Камишін обіймає посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.