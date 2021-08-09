JPMorgan прогнозує проблеми через цифрові валюти

Клієнти комерційних банківських структур почнуть переводити заощадження на рахунку регуляторів після впровадження національних цифрових валют (CBDC). Таке побоювання висловив стратег JPMorgan Джош Янгер, пише Bloomberg, повідомляє Ліга.Фінанси.

За його словами, швидке створення національних цифрових валют (CBDC) може призвести до "канібалізації" комерційної фінансової системи. У банку заявили, що створення нових каналів роздрібних кредитів і платежів на основі CBDC не повинно відбуватися за рахунок існуючої фінансової системи.

На думку Янгера, клієнти почнуть переказувати свої кошти з приватних банків на рахунки CBDC в центральних банках, що загрожує стабільності приватного банківського сектора.

"У разі поспішного створення національних цифрових валют вони можуть позбавити комерційні банки від 20% до 30% фінансування" , - стверджує Янгер.

Він запропонував ввести ліміт у $2500 для зберігання національної цифрової валюти на рахунках центральних банків. На його думку, це задовольнить потреби більшості домогосподарств і не зробить сильного впливу на фінансування комерційних банків. У більшої частини американських сімей на банківському рахунку менше $ 1000, тому обмеження в $ 2500 є виграшним.