Новий Hyundai Tucson: безпека на "п'ять з плюсом"

Кросовер Hyundai Tucson вже не назвати останньою новинкою, хоча деякі сюрпризи ця модель підносить ще й досі. Наприклад, днями паркетник дістався до американських тестів безпеки IIHS, де показав більш ніж пристойний результат, повідомляє Auto.Ria.

Після серії випробувань рівня безпеки паркетник зміг отримати вищу оцінку Top Safety Pick +, поліпшивши результат свого попередника. Експерти поставили найвищу оцінку «Superior» за всіма тестами електронних систем безпеки. Що цікаво, кросовер зміг заробити максимальний результат для всіх комплектацій і це при тому, що оптика базового виконання була оцінена як «прийнятна».

Варто відзначити, що Hyundai Tucson увійшов в дуже нечисленний список кросоверів, які змогли заробити оцінку Top Safety Pick + за результатами краш-тестів. На цей час такий результат показали Ford Bronco Sport, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Nissan Rogue, Subaru Forester і Volvo XC40. За європейською програмою Euro NCAP новий Tucson ще не били: можливо, таке випробування відбудеться у вересні.