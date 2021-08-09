Наближається Grand Final ESportsBattle FL 2020-2021

Цього тижня, 15 серпня, відбудеться гранд-фінал національної кіберфутбольної ліги ESportsBattle Football League 2020-2021, повідомляє УНИАН.

Як повідомили організатори, у фіналі змагатимуться спортсмени Pro-дивізіону та Amateur-дивізіону.

Змагання за участю 8 гравців Pro-дивізіону пройдуть в офлайн-режимі з 15 по 16 серпня. А 8 кіберспортсменів-аматорів битимуться між собою 16 серпня в режимі онлайн. Спостерігати за гранд-фіналом можна буде у прямому ефірі на YouTube-каналі ESportsBattle.

Кіберспортсмени Pro-дивізіону розіграють між собою призовий фонд у розмірі 85 тисяч грн. А аматори – 55 тисяч грн. Також трійка переможців аматорського дивізіону отримає очки ESportsBattle Points для Pro-дивізіону 2021-2022.