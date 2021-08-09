В ООН попередили про наслідки зміни клімату

Зміни клімату в усіх регіонах світу стають все більш помітні й часом призводять до драматичних наслідків. Про це свідчать результати нової доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, повідомляє DW.

Згідно з оприлюдненим звітом, за період з 1970 року середня температура на поверхні земної кулі підвищилася значно швидше, ніж за будь-який порівнянний період останніх 2000 років.

Так, в 2011-2020 роках вона приблизно на 1,1 градуса Цельсія перевищувала середні температурні показники 1850-1900 років. Заходи по боротьбі зі зміною клімату показали успіх тільки в середньостроковій і довгостроковій перспективі: навіть значне скорочення викидів парникових газів в результаті діяльності людини стабілізує глобальну температуру тільки через 20-30 років, йдеться далі в документі.

Експерти прогнозують драматичні наслідки

За версією МГЕЗК, в Європі, наприклад, це призведе до ще більш частих фаз екстремальної спеки, посухи та злив. Міста все частіше стають зонами підвищених температур, перетворюючись в так звані "острови тепла".

Регіони в південній Африці та в Середземномор'ї, і без того сухі і теплі, ще сильніше страждають від посухи і спеки. З іншого боку, є ймовірність, що Арктика вже до 2050 року буде практично повністю звільнена від льоду - точно один раз на рік у вересні.

Експерти пророкують необоротне підвищення рівня світового океану, що загрожує масштабними повенями: те, що раніше вважалося "повінню століття", через 80 років може стати щорічним явищем.

У 2015 році в рамках ООН була прийнято Паризька хартія по клімату, в якій проголошено мета скоротити викиди парникових газів і не допустити підвищення середньорічної температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія від доіндустріального рівня і вживати заходів для утримання потепління в межах 1,5 градуса.

У підготовці доповіді брали участь понад 230 вчених з 66 країн.