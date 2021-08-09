Аеропорт Бориспіль відновив 72% докризового трафіку
Аеропорт Бориспіль у липні 2021 року поновив 72% докризового трафіку й обслужив 1 млн 168 тис. пасажирів. Для порівняння, в липні 2019 року цей показник становив 1 млн 625,3 тис. пасажирів, повідомляє Avianews.
Регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами - 432,4 тис. осіб.
Число трансферних пасажирів, тобто тих, хто робив пересадку з рейсу на рейс, у липні 2021 року склало 48,8 тис., що становить 4,2% від загального пасажиропотоку аеропорту.
Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, внутрішній - 80,8 тис. осіб.
У липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, 1 245 рейсів виконали в межах України.
Статистика роботи аеропорту Бориспіль у січні-липні 2021 року:
- Загальний пасажиропотік: 4 млн 564,9 тис. осіб
- Пасажиропотік на регулярних рейсах: 2 млн 512 тис. осіб
- Пасажиропотік на чартерних рейсах: 2 млн 52,9 тис. осіб
- Пасажиропотік на міжнародних рейсах: 4 млн 230,9 тис. осіб
- Пасажиропотік на внутрішніх рейсах: 334 тис. осіб
- Трансферні пасажири, які робили пересадку з рейсу на рейс в аеропорту Бориспіль: 156,8 тис. осіб
- Частка трансферу в загальному пасажиропотоку: 3,4%
- Загальна кількість рейсів: 37 899
- Міжнародні рейси: 31 575
- Внутрішні рейси: 6 324