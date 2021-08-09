Аеропорт Бориспіль відновив 72% докризового трафіку

Аеропорт Бориспіль у липні 2021 року поновив 72% докризового трафіку й обслужив 1 млн 168 тис. пасажирів. Для порівняння, в липні 2019 року цей показник становив 1 млн 625,3 тис. пасажирів, повідомляє Avianews.

Регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами - 432,4 тис. осіб.

Число трансферних пасажирів, тобто тих, хто робив пересадку з рейсу на рейс, у липні 2021 року склало 48,8 тис., що становить 4,2% від загального пасажиропотоку аеропорту.

Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, внутрішній - 80,8 тис. осіб.

У липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, 1 245 рейсів виконали в межах України.

Статистика роботи аеропорту Бориспіль у січні-липні 2021 року: