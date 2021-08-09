У Туреччині майже всі лісові пожежі взяли під контроль

У Туреччині станом на 9 серпня майже всі лісові пожежі знаходяться під контролем. Виняток становлять дві провінції﻿. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі, повідомляє Деловая столица.

"За винятком пожеж в Мілас і Кейчегізе, всі лісові пожежі в нашій країні були взяті під контроль."Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі і повітря в Мілас і Кейчегізе" , — написав він.

MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

За даними місцевого видання Anadolu, за останні 12 днів були взяті під контроль або погашені 234 пожежі в 47 провінціях.

При цьому кількість постраждалих під час лісових пожеж в Туреччині зросла до 864, загиблими як і раніше залишаються 8 осіб. Території, спустошені пожежами, не використовуватимуться для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.

Нагадаємо, з 28 липня і до нині в Туреччині взято під контроль 160 лісових пожеж в 34 провінціях. Ліси горіли в пʼяти провінціях, пожежні протидіють 14 пожежам. Найгірша ситуація була в провінції Мугла, де намагалися згасити 7 лісових пожеж.