Шарліз Терон відзначила день народження на вечірці в стилі 80-х: яскраві фото та кумедні образи

На вихідних, 7 серпня, американська кіноакторка Шарліз Терон святкувала день народження. З нагоди 46-річчя друзі влаштували для неї фантастичний сюрприз – вечірку в стилі випускного 80-х. Про враження іменинниці дізнавайтеся нижче, повідомляє 24 Канал.

Минулого тижня Шарліз Терон з мамою, друзями та доньками прибула на відпочинок у Грецію. Як і більшість голлівудських знаменитостей цього літа, акторка обрала розкішну яхту замість 5-зіркового готелю. Судно й стало локацією для святкування її дня народження.

Знаючи те, що іменинниця не була на шкільному випускному, її близькі змінили це і влаштували сюрприз-вечірку в стилі 80-х.

"Люблю цих людей більше, ніж можна описати словами. Тільки вони могли знати, що вечірка на яхті в стилі 80-х зі вбивством на випускному – це буквально день народження моєї мрії," , – поділилась Шарліз Терон.

Усі гості свята підготували тематичні образи – сукні та костюми з блискітками, яскравими принтами, об'ємні перуки, масивні пластмасові прикраси та кумедні головні убори. Схоже, на вечірці відривалися як діти, так і дорослі.

Фото з інстаграму акторки

Образ Шарліз Терон на вечірці до дня народження

Іменинниця постала на святі в рожевій футболці з написом Birthday Girl та лавандовій спідниці-пачці, яку змінила на ультракороткі джинсові шорти.

Свій аутфіт Шарліз Терон довершила сітчастими рукавичками фіолетового кольору та обручем, який спочатку одягла на білу кучеряву перуку.

Зону декольте вона прикрасила намистами яскравих кольорів та підвіскою у вигляді місяця.