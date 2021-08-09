Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні

Споживчі ціни в Україні в липні 2021 року порівняно з червнем зросли на 0,1%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,5%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, в річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні).

Продукти харчування в Україні за липень подешевшали на 0,1%. Найбільше подорожчав цукор - на 6,7%. Водночас овочі подешевшали на 8,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - впали на 5,2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Автор: Олександр Білоус