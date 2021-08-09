Скільки заробили українські призери Ігор у Токіо

Плавець Михайло Романчук та каноїстка Людмила Лузан заробили по 135 тисяч доларів із державного бюджету за медалі на Олімпіаді в Токіо. Вони записали на свій рахунок по одній "бронзовій" та "срібній" нагороді й обійшли інших українців, які виступали на Іграх у столиці Японії, повідомляє Обозреватель.

В активі нашої збірної 1 золота, 6 срібних і 12 бронзових медалей. За перемогу на змаганнях спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за друге місце – 80 тис. дол., а за третє – 55 тис. дол.

Суми, зароблені українськими атлетами завдяки успішним виступам на Олімпіаді, мають такий вигляд:

1-2: Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (веслування) – 135 тис. дол. (близько 3,6 млн. грн.);

3: Жан Беленюк (греко-римська боротьба) – 125 тис. дол. (3,34 млн. грн.);

4-5: Марта Федина та Анастасія Савчук (артистичне плавання) – 110 тис. дол. (2,94 млн. грн.);

6-10: Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Олена Старикова (велоспорт), Олександр Хижняк (бокс), Анастасія Четверикова (веслування), Анжеліка Терлюга (карате) – 80 тис. дол. (2,14 млн. грн. );

11-25: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлин (фехтування), Олег Омельчук та Олена Костевич (кульова стрільба), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова, Ірина Коляденко (вільна боротьба), Станіслав Горуна (карате), Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Катерина Резник (артистичне плавання) та Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 55 тис. дол. (1,47 млн. грн.).