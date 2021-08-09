Названі продукти, що викликають алергію частіше за інших

Харчова алергія може проявлятися через різні продуктів. Реакція зазвичай індивідуальна, але вчені склали список тих з них, які викликають гострий відгук організму найчастіше, повідомляє Профиль.

Як повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, є вісім найбільш поширених продуктів, які стають причиною 90% випадків харчової алергії:

молоко;

яйця;

риба;

молюски (креветки, раки, краби та інші);

горіхи (мигдаль, фісташки, волоські та інші);

арахіс;

пшениця;

соя.

У 2021 році в список додали кунжут. Реакція на нього може особливо важко протікати у дітей. Тільки близько 20-30% з них перестануть реагувати на нього з віком.

Діти найчастіше страждають харчовою алергією на арахіс, молоко, сою, горіхи, яйця і пшеницю. У деяких випадках негативна реакція може пройти з віком.

У дорослих алергію нерідко викликають горіхи, арахіс, риба і молюски. Щоб виявити алерген, лікар може порекомендувати зробити спеціальні проби. У важких випадках харчова алергія здатна викликати анафілактичний шок. І тоді буде потрібна негайна медична допомога.

Кращий спосіб уникнути харчової алергії - не їсти продукти, до яких чутливий організм. У магазині коштує завжди перевіряти їх склад, уважно вивчаючи упаковки.