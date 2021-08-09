Названі продукти, що викликають алергію частіше за інших

Названі продукти, що викликають алергію частіше за інших

Харчова алергія може проявлятися через різні продуктів. Реакція зазвичай індивідуальна, але вчені склали список тих з них, які викликають гострий відгук організму найчастіше, повідомляє Профиль.

Як повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, є вісім найбільш поширених продуктів, які стають причиною 90% випадків харчової алергії:

  • молоко;
  • яйця;
  • риба;
  • молюски (креветки, раки, краби та інші);
  • горіхи (мигдаль, фісташки, волоські та інші);
  • арахіс;
  • пшениця;
  • соя.

У 2021 році в список додали кунжут. Реакція на нього може особливо важко протікати у дітей. Тільки близько 20-30% з них перестануть реагувати на нього з віком.

Діти найчастіше страждають харчовою алергією на арахіс, молоко, сою, горіхи, яйця і пшеницю. У деяких випадках негативна реакція може пройти з віком.

У дорослих алергію нерідко викликають горіхи, арахіс, риба і молюски. Щоб виявити алерген, лікар може порекомендувати зробити спеціальні проби. У важких випадках харчова алергія здатна викликати анафілактичний шок. І тоді буде потрібна негайна медична допомога.

Кращий спосіб уникнути харчової алергії - не їсти продукти, до яких чутливий організм. У магазині коштує завжди перевіряти їх склад, уважно вивчаючи упаковки.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics