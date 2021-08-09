Лукашенко повідомив, коли збирається піти з поста

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання про можливого наступника, пообіцяв "дуже скоро" піти, повідомляє Новое время.

"Скоро, дуже скоро", - заявив Лукашенко в ході прес-конференції, коментуючи терміни завершення правління.

За його словами, про конкретні терміни "гадати не треба". Лукашенко очолює Білорусь з літа 1994 року - протягом 27 років.

9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Лукашенка.