Антитіла від інших коронавірусів допомагають перехворіти COVID-19 без симптомів

Люди, які перехворіли COVID-19 безсимптомно, виявилися володарями більшої кількості антитіл до інших коронавірусів, ніж люди, які перенесли хворобу із симптомами, повідомляє УНИАН.

Це з'ясували іспанські дослідники на чолі з Карлотою Добаньо з Університету Барселони. Результати дослідження опубліковані в Nature Communications.

Науковці дослідили зразки крові 578 медичних працівників, щоб зрозуміти, як довго в крові залишаються антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 і як впливає на перебіг COVID-19 наявність антитіл до інших коронавірусів.

З квітня по жовтень 2020 року в учасників брали кров: на початку дослідження, через місяць після першого забору, через 3 місяці після початку і через пів року після початку. У крові визначали антитіла до коронавірусів, а дані про перебіг власне COVID-19 отримували з опитувань і електронних баз лікарень.

Загалом сімейство коронавірусів налічує 43 види, які вражають людину і тварин. Для людини з них характерно 7, і не всі вони викликають важкі пневмонії. Ці коронавіруси відповідальні за 10% гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) щорічно, тому антитіла до них виявляються у багатьох людей, хоча точно невідомо, скільки триває такий захист.

Області антигенів S і N у SARS-CoV-2 та інших коронавірусів багато в чому гомологічні одна одній, тому висока ймовірність перехресної реакції антитіл. Науковці з'ясували, що в людей з нещодавно перенесеною іншою коронавірусною інфекцією знижується ризик госпіталізації та смерті від SARS-CoV-2.

Також дослідники виявили зворотну кореляцію, яка свідчить про те, що вже існуючі антитіла до коронавірусів спонукають організм виробляти менше антитіл до SARS-CoV-2.

Таким чином, антитіла від інших коронавірусів, як припускається, захищають при зараженні SARS-CoV-2 і забезпечують легший перебіг COVID-19.