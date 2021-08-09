Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на третину

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в червні 2021 року склали 10,4 млрд грн, на 35% більше, ніж у червні минулого року (7,7 млрд грн), повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, в червні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 12,8 млрд грн (123,1% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець червня 2021 року склала 66,4 млрд грн, що на 2,5 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (68,9 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 30 червня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 24,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 21,5 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Автор: Олександр Білоус